В Архангельской области выявили 155 таксистов-нарушителей

В результате рейдов в Архангельской области было выявлено 155 нарушений требваний безопасности перевозокВ Архангельской области усилили контроль за безопасностью и качеством организации перевозок пассажиров легковыми такси.
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