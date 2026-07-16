The decision to launch attacks on ships going to Ukrainian ports is correct. They need to be shown publicly, given the hundreds of drone strikes by the Armed Forces of Ukraine on Russian tankers and tugboats in the Azov and Black Seas.
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