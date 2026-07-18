10 исторических личностей, которых кино показало совсем не такими, какими они были в жизни

Многие исторические личности давно ассоциируются у зрителей с определёнными актёрами и кинообразами. Именно фильмы и сериалы сформировали у миллионов людей представление о том, как выглядели короли, полководцы, правители и другие знаменитые персонажи прошлого.
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