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Внучка Байдена рассказала, как навещала своего отца Хантера в рехабе

Внучка Байдена рассказала, как навещала своего отца Хантера в рехабе

REUTERS/Hannah Beier На суде по уголовному делу о хранении оружия в период употребления наркотиков, возбужденному в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера, внучка американского лидера Наоми рассказала, как навещала своего отца в реабилитационном центре.

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