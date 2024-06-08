Внучка Байдена рассказала, как навещала своего отца Хантера в рехабе

REUTERS/Hannah Beier На суде по уголовному делу о хранении оружия в период употребления наркотиков, возбужденному в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера, внучка американского лидера Наоми рассказала, как навещала своего отца в реабилитационном центре.
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