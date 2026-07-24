«Рост цен — временное явление», заявила Набиуллина. Другие заявления: Удорожание топлива, по оперативным данным, начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг; ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки, если это потребуется для возвращения инфляции к 4%.