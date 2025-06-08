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Депутат Затулин: удара ВСУ по ядерной триаде не было

Депутат Затулин: удара ВСУ по ядерной триаде не было

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что удары Вооруженных сил Украины не были направлены по стратегической ядерной триаде России.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Жалкая попытка отмазать мигрантов от террора.
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Похоже этот заМатулин окончательно спятил. Ну да дрон залетел в погреб с картошкой и огурцами. Я давно слушаю, что это пиз..л несёт! и про мигрантов тоже!
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11 час.
вера курьянова
Затулин украинский прихвостень и мигрантский  взяточник.
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8 час.
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