Бивол сообщил о резко возросших шансах на проведение боя с Бетербиевым

Дмитрий Бивол дал понять, что поединок с Артуром Бетербиевым уже не за горами. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что поединок с чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBC Артуром Бетербиевым становится все более осязаемым.