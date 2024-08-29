В РФ продают шпионское оборудование, за которое грозит уголовная ответственность

В Москве изъята рекордная партия шпионских устройств. Тысячи снабженных камерами ручек, часов, игрушек, адаптеров, пауэрбанков завез из-за рубежа для продажи подозреваемый, который, кстати, уже был судим за такое же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии