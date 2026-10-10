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Царьград

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Главред "Рунета" рассказал, как защитить Telegram от взлома

Главред "Рунета" рассказал, как защитить Telegram от взлома

Главред "Рунета" Владимир Зыков сообщил о найденной уязвимости в десктопной версии Telegram. Эксперт советует обновить приложение до версии 7.

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