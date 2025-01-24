Дания и США обсудят судьбу Арктического региона — Reuters

Дания обсудит судьбу Арктического региона с США. Об этом 25 января сообщил министр иностранных дел королевства Ларс Локке Расмуссен после своего первого телефонного разговора с госсекретарём администрации президента Дональда Трампа Марко Рубио, передает Reuters.