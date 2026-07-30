Трамп дал России еще больше времени. Но успеть нужно

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Комментарии
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Роман Романов
Алексей Смирнов
Опять вы перепутали кислое с горячим. Я ведь не про то. что хорошо продавать государственное топливо на лево, я про то. что это топливо было достаточно дёшево и в практически неограниченных количествах. И ваше замечание, что наказания за это действо весьма смягчилось говорит лишь о том, что благосостояние государства и населения ощутимо выросло.
Опять вы сливаетесь неудачно. Я про то, что во время уборочной и посевной, в СССР частнику было очень трудно заправится, практически невозможно. При том, что бензина было более чем достаточно. А вы уверенно заявляете, что в этом плане все было хорошо. А про наказание за расхищение соц.собственности  это вопрос второй(не основной).
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1 м.
Алексей Смирнов
Роман Романов
Опять вы сливаетесь неудачно. Я про то, что во время уборочной и посевной, в СССР частнику было очень трудно заправится, практически невозможно. При том, что бензина было более чем достаточно. А вы уверенно заявляете, что в этом плане все было хорошо. А про наказание за расхищение соц.собственности  это вопрос второй(не основной).
Так заправлялись же так или иначе, причём иначе за гораздо меньшую цену, а сейчас я без уборочной заправится не могу, а альтернатива только за двойную плату. Так когда лучше было? Для меня именно в советское время.
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1 м.
Роман Романов
Алексей Смирнов
Так заправлялись же так или иначе, причём иначе за гораздо меньшую цену, а сейчас я без уборочной заправится не могу, а альтернатива только за двойную плату. Так когда лучше было? Для меня именно в советское время.
Я не говорю, что в советское время было хуже или лучше, я про то, что там было по другому. А хуже ему было или лучше, это  каждый решает сам. Лично для меня СССР - это Родина. Я в нем родился. И осуждать Союз, для меня это как осуждать родителей, неприемлимо.
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1 м.