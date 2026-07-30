Трамп дал России еще больше времени. Но успеть нужно

Роман Романов

Алексей Смирнов Опять вы перепутали кислое с горячим. Я ведь не про то. что хорошо продавать государственное топливо на лево, я про то. что это топливо было достаточно дёшево и в практически неограниченных количествах. И ваше замечание, что наказания за это действо весьма смягчилось говорит лишь о том, что благосостояние государства и населения ощутимо выросло.

Опять вы сливаетесь неудачно. Я про то, что во время уборочной и посевной, в СССР частнику было очень трудно заправится, практически невозможно. При том, что бензина было более чем достаточно. А вы уверенно заявляете, что в этом плане все было хорошо. А про наказание за расхищение соц.собственности это вопрос второй(не основной).