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Аргументы недели

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Какое количество консервов уничтожено пожаром на складе, заводу неизвестно

Какое количество консервов уничтожено пожаром на складе, заводу неизвестно

На складе национализированного в 2023 году рыбоконсервного завода Керчи случился пожар. Вечером 12 октября в Керчи произошёл пожар на территории рыбоконсервного завода «Пролив».

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