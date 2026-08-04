В Судане повстанцы украли 1,5 тонны золота из центробанка в 2023 году

В апреле 2023 года, в начале гражданской войны в Судане, военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) похитила не менее 1,5 тонны слитков золота на сумму $100 млн из центрального банка, сообщает Financial Times.
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