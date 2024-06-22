Историку Тамаре Эйдельман* может грозить до пяти лет тюрьмы

На женщину могут завести уголовное дело по статье о реабилитации нацизма Прокуратура Москвы направила в Следком материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает телеграм-канал Shot.
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