Историку Тамаре Эйдельман* может грозить до пяти лет тюрьмы

На женщину могут завести уголовное дело по статье о реабилитации нацизма Прокуратура Москвы направила в Следком материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает телеграм-канал Shot.