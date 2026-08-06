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В США заявили о провале «золотого века» Трампа в экономике

В США заявили о провале «золотого века» Трампа в экономике

Оптимистичные обещания Дональда Трампа и представителей его администрации о наступлении нового «золотого века» с ростом экономики на 6 процентов провалились, «разбившись о реальность», в которой с начала 2025 года ВВП в пересчете на год растет только на 2 процента.

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