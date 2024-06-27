Политолог Дудаков: Рютте придется умолять Трампа не разрушать систему НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте занял этот пост в очень сложный для альянса период. Его будут заставлять нарастить военные расходы блока, а самому генсеку придется трудно в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, заявил RT политолог-американист Малек Дудаков.