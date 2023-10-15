Астрономы сфотографировали космический ливень

Космические ливни – это потоки космических лучей, которые были впервые зафиксированы и идентифицированы благодаря новому методу наблюдений, разработанному исследовательской группой под руководством Тосихиро Фуджи из Института теоретической и экспериментальной физики Намбу Ёитиро.
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