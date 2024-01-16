ЦБ против комиссий с застройщиков, россияне снимают валюту. Обзор Банки.ру

ЦБ раскритиковал взимание банками комиссий с застройщиков за выдачу ипотеки, пишут «Ведомости». Выдача банками льготной ипотеки только у тех застройщиков, которые готовы платить им комиссию, снижает прозрачность рынка, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность ипотечного кредитования, считает ЦБ.