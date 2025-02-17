За 2024 год онлайн-торговля в России выросла на 41%

По итогам 2024 года объем интернет-торговли в России вырос на 41%, до 9 трлн рублей. 97% от этого показателя приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах, а также на отечественных маркетплейсах.
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