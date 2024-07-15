На полях ИННОПРОМ-2024 торгпреды России в иностранных государствах провели свыше 1 800 встреч с российскими экспортерами

С 8 по 11 июля 2024 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла Международная промышленная выставка ИННОПРОМ — главное событие года в области международного сотрудничества и промышленной кооперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии