Постпред КНР: СБ ООН не обсуждает исключение ХТШ из списка террористов

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сообщил, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не рассматривает вопрос исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из списка террористических организаций.
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