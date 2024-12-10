Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Глава Минобороны ...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Рогов рассказал о...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Подпольщик Лебеде...

Постпред КНР: СБ ООН не обсуждает исключение ХТШ из списка террористов

Постпред КНР: СБ ООН не обсуждает исключение ХТШ из списка террористов

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сообщил, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не рассматривает вопрос исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из списка террористических организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх