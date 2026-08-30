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Глава Минтранса РФ заявил о намерении узаконить овербукинг на авиарейсах

Глава Минтранса РФ заявил о намерении узаконить овербукинг на авиарейсах

Возможность для авиакомпаний продавать на рейсы больше билетов, чем наличное количество мест (овербукинг) анонсировал глава Минтранса РФ Андрей Никитин, 30 августа передает РИА Новости.

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