Казахстанскому фигуристу Шайдорову отказали в визе во Францию. Он не сможет принять участие на ЧМ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не выступит на ЧМ-2022 в Монпелье. Спортсмен сообщил в своем инстаграме, что французское посольство отказало ему в визе.

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