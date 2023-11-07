МВД Украины подтвердило смерть помощника Залужного при распаковке подарка

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая находилась в доставленном ему на день рождения подарочном пакете.
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