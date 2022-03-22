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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с африканскими дипломатами спецоперацию на Украине

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с африканскими дипломатами спецоперацию на Украине

МИД РФ Москва, 22 марта. Специальный представитель лидера России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов провел брифинг для аккредитованных дипломатов государств Черного континента.

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