Если Чубайс уехал из страны, значит и итоги приватизации можно пересмотреть. Где мои 2 машины "Волга"

Шурави Вояж Как там у Горького - А был ли мальчик" Фото Яндекс.Картинки. Если мне не изменяет память, то именно Чубайс в далекие 90-е обещал нам на каждый "Приватизационный чек", потом его стали называть словом "ваучер", по два автомобиля "Волга".