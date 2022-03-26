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Если Чубайс уехал из страны, значит и итоги приватизации можно пересмотреть. Где мои 2 машины "Волга"

Если Чубайс уехал из страны, значит и итоги приватизации можно пересмотреть. Где мои 2 машины "Волга"

Шурави Вояж Как там у Горького - А был ли мальчик" Фото Яндекс.Картинки. Если мне не изменяет память, то именно Чубайс в далекие 90-е обещал нам на каждый "Приватизационный чек", потом его стали называть словом "ваучер", по два автомобиля "Волга".

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