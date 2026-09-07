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The Eurasia Daily news agency

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BZ: Zelensky had problems amid Witkoff and Kushner's visit to Ukraine

BZ: Zelensky had problems amid Witkoff and Kushner's visit to Ukraine

The visit of the special envoy of the US president Steve Witkoff and the son-in-law of the American leader Jared Kushner spoiled the mood of the Kiev regime amid the problems of Vladimir Zelensky, the German newspaper Berliner Zeitung writes.

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