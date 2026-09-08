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Газета.ру

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Легенда UFC Вудли восхитился уровнем российских борцов

Легенда UFC Вудли восхитился уровнем российских борцов

Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли в интервью «Газете.Ru» после поединка в рамках турнира Real American Freestyle (RAF) в Мытищах против Хамзата Чимаева заявил, что восищен уровнем российских борцов.

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