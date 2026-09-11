Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Red Carpet Вчера в Екатеринбурге, в коридоре детской поликлиники на улице Сыромолотова, шестилетняя София бегала и смеялась, ожидая приёма.
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Конечно, женщин палками бить у нас не принято, а вот привлечь к наказанию за побои стоит.
Вообще то это поликлиника, а не очередь за бургерами, там у кого-то болит голова, живот, нога. И эта девочка носится с воплями. Яжемать не воспитывает своего дитя, не объясняет ей, что можно и когда. И не надо говорить, что ребенок активный! Все дети такие. Неужели у вас не было таких ситуаций? Просто отбросьте то, что тётка с палкой мигрантка, пусть будет ВАША бабушка. Вы тогда были бы за кого?
Палкой бить, конечно, не стоило, но думаю, не била она её сильно. Просто девочка не ожидала такого, вот и разрыдалась.
Эта тварь, мигрантка, терпела бы если бы бегал ребенок такой же мигрант, они наших детей воспринимают как нас, русских , поэтому она и ударила, потому что от взрослого получила бы в зубы.
Дети мигрантов не умеют себя вести в общественных местах!
Не этой замоташке размахивать палкой!
А почему мать девочки позволяла ей себя так вести? Это вообще то больница, а не детская площадка.
Эта дрянь еще в стране?! Почему ее не лишили немедленно купленного гражданства РФ и с кишлаком родственников халявщиков не депортировали из страны с дактилоскопированием ( навсегда)?! Пусть в своем ауле на баранах тренируется- они тоже громко кричат, может какой пришибет эту нервную мразь?
Интересно, если бы эта, ударившая ребёнка, была русской - статья появилась бы? Хватит ! Хватит о мигрантах. Пишите сразу в прокуратуру , в АП, прямо Путину. Ведь этой темой умышленно забивают не менее важные темы в соцсетях. Например о судьях коррупционных или о преступниках генералах в МО. Это темы о нашем уже разложившемся государстве. А миграция - только о попытке его разложить. Не так ли?
На родину в кишлак, пущай баранов своих палками воспитывает, наш то эти «воспитатели» тут зачем нужны?)