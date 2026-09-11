Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 926 подписчиков

Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Женщина в мусульманском платке ударила палкой шестилетнюю девочку из-за того, что та чересчур громко смеялась и носилась по коридору поликли

Red Carpet Вчера в Екатеринбурге, в коридоре детской поликлиники на улице Сыромолотова, шестилетняя София бегала и смеялась, ожидая приёма.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юна
Юна

Вообще то это поликлиника, а не очередь за бургерами, там у кого-то болит голова, живот, нога. И эта девочка носится с воплями. Яжемать не воспитывает своего дитя, не объясняет ей, что можно и когда. И не надо говорить, что ребенок активный! Все дети такие. Неужели у вас не было таких ситуаций? Просто отбросьте то, что тётка с палкой мигрантка, пусть будет ВАША бабушка. Вы тогда были бы за кого?
Палкой бить, конечно, не стоило, но думаю, не била она её сильно. Просто девочка не ожидала такого, вот и разрыдалась.

Профиль пользователя Елена Рудых
Елена Рудых

Эта тварь, мигрантка, терпела бы если бы бегал ребенок такой же мигрант, они наших детей воспринимают как нас,  русских , поэтому она и ударила, потому что от взрослого получила бы в зубы.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Эта дрянь еще в стране?! Почему ее не лишили немедленно купленного гражданства РФ и с кишлаком родственников халявщиков не депортировали из страны с дактилоскопированием ( навсегда)?!  Пусть в своем ауле на баранах тренируется- они тоже громко кричат, может какой пришибет  эту нервную мразь?

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Интересно, если бы эта, ударившая ребёнка, была русской - статья появилась бы? Хватит ! Хватит о мигрантах. Пишите сразу в прокуратуру , в АП, прямо Путину. Ведь этой темой умышленно забивают не менее важные темы в соцсетях. Например о судьях коррупционных или о преступниках генералах в МО. Это темы о нашем уже разложившемся государстве. А миграция - только о попытке его разложить. Не так ли?