Пол Ромеро вместе с Крисом Веласко напишут музыку для Heroes of Might & Magic: Olden Era Таи...

Пол Ромеро вместе с Крисом Веласко напишут музыку для Heroes of Might & Magic: Olden EraТаинственным анонсом студии Unfrozen оказался большой концерт с симфоническим оркестром Heroes Orchestra под управлением Матеуша Альберски.
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