В Петербурге 11 марта возможны дожди и мокрый снег

Столбик термометра покажет плюс 6 градусов Погода в Петербурге во вторник, 11 марта, будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдёт на запад Архангельской области, сообщают «Метеовести».
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