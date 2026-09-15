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Царьград

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Тренера бойцовского клуба в Дзержинске арестовали за вымогательство 500 тысяч

Тренера бойцовского клуба в Дзержинске арестовали за вымогательство 500 тысяч

В Дзержинске Нижегородской области расследуется уголовное дело о вымогательстве, фигурантом которого стал 25-летний тренер бойцовского клуба.

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