На трассах приступили к весенней уборке Дорожники убирают с проезжей части мусор, приводят в порядок автопавильоны, урны.
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На трассах приступили к весенней уборке Дорожники убирают с проезжей части мусор, приводят в порядок автопавильоны, урны.