Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро «Москва-2020»

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в будущем году Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям столицы в своем Телеграм-канале, что улучшенная модель поездов «Москва-2020» начнет курсировать в столичном метро с 2024 года.