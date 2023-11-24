Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро «Москва-2020»

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в будущем году Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям столицы в своем Телеграм-канале, что улучшенная модель поездов «Москва-2020» начнет курсировать в столичном метро с 2024 года.
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