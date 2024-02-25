Военный эксперт назвал цели тайного приезда главы ЦРУ на Украину

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Служба безопасности Украины (СБУ) активно взаимодействовали еще с 2014 года, а десятый визит директора американского ведомства на Украину сейчас — это попытка успокоить власть на фоне остановки финансовой поддержки США.
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