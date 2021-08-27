Закон и Порядок

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Китай готов нанести серьезный экономический удар по США в самый неподходящий момент

Китай готов нанести серьезный экономический удар по США в самый неподходящий момент

Экономика Соединенных Штатов может рухнуть, если Пекин решит идти до конца в противостоянии с Вашингтоном.

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карюкалов вячеслав
Ну да.
Борис Осипов
Зря они дергают за хвост Красного Дракона...чревато.
Ирина Черных
США уже давно напрашиваются на серьезный экономический удар, так пусть получат.
Виталий Литвинов
Ну если так думает известный в очень узких кругах иканамизд Хазин, то да СШП скоро кирдык! Правда есть одна неувязочка: Хазин делал десятки прогнозов, но пока ни один не сбылся.

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