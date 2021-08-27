Китай готов нанести серьезный экономический удар по США в самый неподходящий момент

Закон и ПорядокПолитикаКитай готов нанести серьезный экономический удар по США в самый неподходящий момент Экономика Соединенных Штатов может рухнуть, если Пекин решит идти до конца в противостоянии с Вашингтоном.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславНу да.БОБорис ОсиповЗря они дергают за хвост Красного Дракона...чревато.Ирина ЧерныхСША уже давно напрашиваются на серьезный экономический удар, так пусть получат.ВЛВиталий ЛитвиновНу если так думает известный в очень узких кругах иканамизд Хазин, то да СШП скоро кирдык! Правда есть одна неувязочка: Хазин делал десятки прогнозов, но пока ни один не сбылся.Комментировать
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