Азиатские акции падают на фоне роста нефти и инфляционных опасений

Фондовые рынки Азии во вторник продолжили снижаться. Давление на настроения инвесторов оказала эскалация конфликта между США и Ираном, которая привела к росту цен на нефть до максимальных уровней более чем за месяц и вновь усилила опасения относительно инфляции и дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.
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