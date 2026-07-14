Азиатские акции падают на фоне роста нефти и инфляционных опасений

Фондовые рынки Азии во вторник продолжили снижаться. Давление на настроения инвесторов оказала эскалация конфликта между США и Ираном, которая привела к росту цен на нефть до максимальных уровней более чем за месяц и вновь усилила опасения относительно инфляции и дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.