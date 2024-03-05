В Нижегородской области ввели новую выплату военным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта, ФедералПресс. Правительство Нижегородской области установило региональную выплату для военных, заключивших контракт с Министерством обороны России с 1 марта и принятых во вновь формируемые нижегородские именные либо отдельные подразделения.
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