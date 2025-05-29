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Небензя: у США открылись глаза в отношении первопричин украинского кризиса

Небензя: у США открылись глаза в отношении первопричин украинского кризиса

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в последние месяцы у действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского, а также о коренных причинах конфликта на Украине.

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