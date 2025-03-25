VK планирует запустить аналог китайского WeChat

В VK подтвердили планы по созданию аналога китайского WeChat. Об этом RT сообщили в пресс-службе VK. «В ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия цифровой платформы MAX», — уточнили в VK.
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