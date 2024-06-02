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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Нидерландах букмекер выиграл дело у игрока, который хотел отсудить свои проигрыши

Букмекер Bwin (бренд Entain Group) выиграл дело у игрока из Нидерландов. Гэмблер подал в суд на оператора с целью возместить все деньги, которые проиграл в период отсутствия регулирования на рынке.

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