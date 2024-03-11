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«Со стороны это, наверное, странно слышать», – почему дочерей Микаэлы Дроздовской, погибшей после пожара, воспитал не родной отец, а чужие люди

«Со стороны это, наверное, странно слышать», – почему дочерей Микаэлы Дроздовской, погибшей после пожара, воспитал не родной отец, а чужие люди

Микаэла Дроздовская была знаменитой советской актрисой и мастером дубляжа. В ее творческой копилке 32 фильма.

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