Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

В Совете национальной безопасности администрации США отказались комментировать сообщения СМИ о том, что Белый дом рассматривает возможность поставки Киеву крылатых ракет большой дальности, сообщает РИА Новости.
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