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Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вирусе Коксаки

Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вирусе Коксаки

Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о ситуации с вирусом Коксаки. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в министерство здравоохранения Турции, а также в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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