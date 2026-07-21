Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вирусе Коксаки

Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о ситуации с вирусом Коксаки. Как сообщили в ведомстве, запросы направлены в министерство здравоохранения Турции, а также в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
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