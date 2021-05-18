Русагро планирует построить еще один свинокомплекс на Дальнем Востоке. В Китае

Русагро планирует построить еще один свинокомплекс на Дальнем Востоке. В Китае

Агрохолдинг "Русагро", планирующий уже в этом году открыть крупный свинокомплекс недалеко от Уссурийска, заявил о намерениях строительства аналогичного комплекса в соседнем Китае.

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