В Туле запущены все котельные, тепло подаётся в дома

Тепло уже подано в детские сады, школы и медучреждения, а также в 86% многоквартирных домов. Регулировку внутридомовых систем отопления управляющие компании должны завершить к 15 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым