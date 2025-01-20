Председатель Заксобрания Запорожья заявил, что разоружение Украины должно стать точкой в конфликте

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко выразил мнение, что полное разоружение Украины, включая вывод военнослужащих и техники, должно стать завершающим этапом конфликта.
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