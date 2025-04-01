Геоэкологи подсчитают, сколько путешественников можно пускать в заказник ЯНАО

Природный парк «Ингилор» сможет выдержать наплыв большего числа туристов, чем там бывает сейчас. Что для этого нужно сделать, как обезопасить и природу, и людей, о чем просили исследователей сами туристы и какие работы предстоят в заказнике «Полуйский»? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у ведущего научного сотрудника сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики, кандидата географических наук Романа Колесникова.