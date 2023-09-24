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Физиев показал видео из больницы: «Издержки профессии»

Боец UFC Рафаэль Физиев опубликовал в соцсетях видео, на котором он получает медицинскую помощь в больнице.

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