Требования об импортозамещении телеком-оборудования назвали невыполнимыми

«Ъ»: производители телеком-оборудования в РФ попросили смягчить балльную систему Российские производители телеком-оборудования обратились к Минпромторгу с просьбой смягчить критерии импортозамещения, которые необходимы для признания техники отечественной.
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